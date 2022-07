Huisartsen in Vianen platgebeld over zwemmersjeuk: 'Ga niet zwemmen in de Middelwaard'

Zeker dinsdagmiddag, toen met gemak de 35 graden werd aangetikt, was het heerlijk vertoeven in de Middelwaard in Vianen. Een briesje wind langs de Lek, maar vooral de koelte van de natuurplas. En dat veel mensen daar een duik in hebben genomen, hebben de assistentes van huisartsenpraktijk HOED gemerkt. "Het zouden gisteren zomaar honderd telefoontjes zijn geweest. We hebben niet geteld, maar het liep storm met vragen van mensen die daar waren geweest."