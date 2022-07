Twee aanhoudingen na ongeluk door A28-blokkade waarbij Amersfoortse motorrijder omkwam

Maar onduidelijk was nog of het fatale ongeluk bij Beilen was veroorzaakt door de solidariteitsactie. De ANWB liet die vrijdagmiddag weten geen boerenactie te hebben gezien bij het Drentse Beilen. De actie om Nederland "een kwartier plat te leggen" was een nieuwe in een reeks om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet.