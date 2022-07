Wieldempers en nóg meer oliespray tegen piepende tram IJsselstein, omwonenden blijven sceptisch

Over die vervangende bussen klagen dan weer andere reizigers. Gisteren bijvoorbeeld, toen tropische temperaturen werden aangeraakt, viel het recent heropende tramtraject tussen Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht Science Park weer uit. De warmte was de boosdoener, werd via Twitter gecommuniceerd. Daar reageerden reizigers niet mals: "Dit is toch eigenlijk gewoon gênant aan het worden", schrijft iemand. "Al die miljoenen/miljarden belastinggeld over de balk gesmeten met deze tram en dan wordt geadviseerd om vooral de bus te nemen."