Tien maanden cel voor bezit en bewerken van 16 kilo amfetamine in vakantiehuis Soest

Soest - Een 30-jarige man uit Soest bij wie de politie in november een grote partij amfetamine vond, is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. In zijn chalet aan de Birkstraat lag 16 kilo amfetamine. De rechtbank vindt bewezen dat hij de brokken synthetische drugs in bezit had en verwerkte tot poeder.