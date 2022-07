'Het is thuiskomen!' 50ste editie Spakenburgse Dagen feestelijk van start

Op het hoofdpodium presenteren verschillende streken in Nederland hun eigen traditionele klederdracht, vandaag bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen en Zelhem in de Achterhoek. Dames met zwarte hoedjes lijken zo uit een geschiedenisboek gestapt. Ingrid Cortvriendt is met vriendinnen helemaal vanuit Zeeuws-Vlaanderen hier naartoe gekomen. In haar traditionele kleding, een zwarte rok en grote pofmouwen. "Ik doe er ongeveer een half uurtje over om dit aan te doen, dus dat valt nog mee. Wollen sokken eronder en ook een wollen rok. Dat klinkt warmer dan het is, want het is een natuurlijk materiaal en niet synthetisch, dus veel fijner als het warm is. Maar eigenlijk horen er nog drie rokken onder, die heb ik maar weggelaten."