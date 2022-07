Dierenbescherming Amersfoort zoekt pleeggezinnen voor honderden kittens

Raffa is een rode kitten met een witte neus en witte pootjes. Hij houdt ervan om geaaid te worden en miauwt beledigd als Immy hem na een paar minuten aaien even geen aandacht meer geeft. Immy Kloet is de coördinator van het Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort. Er zitten zes kittens in een ruimte, de ene kitten komt direct op haar af en snuffelt aan haar schoenen. Een zwarte kitten aan de andere kant van de kamer vertrouwt het nog niet helemaal en blijft nog even op afstand. "Het is zo leuk om te zien dat ze nog zo jong zijn maar wel allemaal al een eigen persoonlijkheid hebben", zegt Immy.