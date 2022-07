Geen slaapplek dreigt voor meer eerstejaarsstudenten, ook grote problemen in Utrecht

Volgens de studentenvakbond zijn er komend studiejaar minder beschikbare bedden in vergelijking met vorig jaar. Terwijl het verwachte aantal eerstejaarsstudenten juist hoger is. Van Velzen: "We zouden graag zien dat gemeenten en onderwijsinstellingen werkelijk alles uit de kast trekken om ervoor te zorgen dat er in september geen studenten op straat hoeven te slapen."