Camping in WKZ moet zieke kinderen die niet op vakantie kunnen toch vakantiegevoel bezorgen

Die zomerperiode is volgens hem een lastige tijd voor de patiënten. Zij zien hun vriendjes en vriendinnetjes stuk voor stuk op vakantie gaan, terwijl zij zelf gebonden zijn aan het ziekenhuis. "Er is in deze tijd van het jaar minder afleiding in een ziekenhuis, dit moet daar verandering in brengen", legt Tuyt uit. Het is inmiddels de zevende keer dat het WKZ dit doet en de zorgverlener merkt dat het de tijd in het ziekenhuis voor kinderen een stuk draaglijker maakt. "Veel kinderen zijn verrast. Ze denken bij een ziekenhuis aan een vervelende omgeving. Als ze dit dan zien merken ze dat het heel erg meevalt."