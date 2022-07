Landgoedeigenaren Utrechtse Heuvelrug krijgen miljoen subsidie voor herstelwerk na valwind

Ook veel landgoederen werden hard getroffen door de valwind. Zo werd het sterrenbos op Landgoed Zuylestein volledig weggevaagd en kwamen enkele bomen terecht op de muur rondom het landhuis. Ook kwamen drie varkens om het leven en raakten er een aantal gewond. Inmiddels beginnen de kale vlaktes weer groen te worden, maar terug in de oude staat is het landgoed nog niet. "Uiteindelijk is je einddoel natuurlijk niet groen, we willen dat het bos weer terugkomt", zei Jemima de Brauwere van Landgoed Zuylestein eerder tegen RTV Utrecht.