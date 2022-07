Historische seminariemuur Driebergen aangetast door ‘illegale’ tuinpoorten

De Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu roept de gemeente op tot actie in een brief. “Deze muur is een van de historisch beeldbepalende elementen van ons dorp, en zij bepaalt in niet onbelangrijke mate de sfeer van het voor de recreatie in het dorp zeer belangrijke seminarieterrein. We vragen de gemeente om te voorkomen dat dit unieke stuk erfgoed verder wordt aangetast. Het is in ieder geval noodzakelijk om de bewoners van de bosstraat op zeer korte termijn te verzoeken of te sommeren het aantasten van de muur te staken en waar nodig te herstellen.”