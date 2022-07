Drugs tussen partijen bevroren vlees: cocaïnebaas uit Eemnes krijgt 12 jaar cel

Bij het bepalen van de straffen in deze zaak speelt de ontwrichtende invloed die de drugshandel heeft op de samenleving een belangrijke rol. Van die georganiseerde drugshandel gaat in toenemende mate een ondermijnend en corrumperend effect uit. Bovendien wordt geweld daarbij niet geschuwd, aldus de rechtbank. Het is daarom passend dat de verdachten in deze zaak lange, onvoorwaardelijke celstraffen krijgen opgelegd.