Politie weet nog altijd niet wie dode man is die gisterochtend in de Amersfoortse Eemhaven werd gevonden

De man is vermoedelijk tussen de 70 en 80 jaar oud. Hij is 1.75 meter lang, draagt een bril en heeft kort grijs haar. Ook is hij beginnend kaal. Toen de man werd gevonden droeg hij een donkerkleurige joggingbroek, een zwart jack en een groen T-shirt. Volgens de politie had hij 'instappers' om zijn voeten.