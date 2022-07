Rabobank betuigt spijt van rol in stikstofcrisis: 'Met kennis van nu in verleden anders gehandeld'

Utrecht - De Rabobank laat weten spijt te hebben van de rol die het gespeeld heeft in de stikstofcrisis. De bank wiens hoofdkantoor is gevestigd aan de Croeselaan in Utrecht, geeft aan met "gemengde gevoelens" terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. De Rabobank is de grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland en heeft die schaalvergroting dus mede gefinancierd.