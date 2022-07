Stoomgemaal Kamerik kreeg bezoekerscentrum, maar kan door gebrek aan vrijwilligers niet (volledig) open

De afgelopen jaren hebben ze veel tijd gestoken in het restaureren van gemaal Teylingens. Het bezoekerscentrum is nieuw, de schoorsteen is opgeknapt en het gemaal gerestaureerd. Wie naar het stoomgemaal in Kamerik komt kan veel leren over de aardrijks- en geschiedkundige facetten van het gebied, maar ook over bodemdaling en de techniek van het gemaal. Bezoekers willen ook wel, maar er is een probleem: er zijn te weinig vrijwilligers.