Huisartsenposten kunnen vele telefoontjes niet meer aan: 'Bel alleen bij echte spoed'

In sommige gevallen is dat echter lastig, weet ook Achterberg. "In dat geval heb ik wel een aantal websites waar je terecht kunt. De bekendste is thuisarts.nl . Mocht je dan nog steeds twijfelen, dan kun je ook naar de site moetiknaardedokter.nl . Daar kun je dan uitzoeken of zorg meteen noodzakelijk is of dat je misschien later of helemaal niet naar een dokter moet."