Wegversmalling Wakkerendijk Eemnes wordt aangepast na schade aan auto's: 'Je verwacht toch geen paaltjes op de weg?'

"Als je iets aan een bestaande weg aanpast is mijn ervaring helaas dat er in het begin soms schade wordt gereden", zegt Reijn. "Meestal is dat na een paar weken wel weer over. Hier is dat kennelijk niet het geval. Inmiddels moet je je afvragen of die versmalling inderdaad wel goed te zien is. En daar gaan we nu iets aan doen."