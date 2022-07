OM eist celstraf, contactverbod en behandeling voor IJsselsteiner die echtgenote bedreigde: 'Ik zorg voor een familiedrama'

Voor eerwraak was hij na 43 jaar in Nederland teveel vernederlandst, zei de verdachte. De officier van justitie was daar echter niet helemaal gerust op. K. vertelde in de rechtbank over een boek dat hij over eerwraak en cultuurverschillen had gelezen. "Wat is dat, waarom speelt dat en waarom hebben mensen daar heftige gevoelens bij?", vroeg hij zich af. De conclusie was dat eerwraak gaat over identiteit en beschermen van je eigen genen en de familienaam. Maar hij vond ook dat het geen zin had.