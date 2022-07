Vuelta ook op Utrechtse Parade: 'Wielrenners zijn theatrale figuren'

De Vuelta zou eigenlijk twee jaar geleden al in Utrecht starten, toen ontstond het idee voor het toneelstuk. "NUT had al het initiatief genomen om de voorstelling te gaan maken", vertelt regisseur Bongers. De Utrechtse schrijver en wielerfanaat Frank Heinen maakte de tekst. Door corona gingen de Vuelta en de voorstelling niet door. "Het is jammer om de voorstelling te maken als de Vuelta niet in Utrecht is." In de tussentijd is er wel een podcastversie gemaakt. Die werd in Leidsche Rijn op hometrainers opgenomen en uitgezonden door Radio1.