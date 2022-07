Bruggen in Cantonspark Baarn afgesloten: 'Willen geen enkel risico nemen'

Het Cantonspark is een park van 3 hectare in Baarn dat op de lijst van rijksmonumenten staat. De grote glazen kas, de Wintertuin, is het bekendste bouwwerk. Verder zijn er in het park meer monumenten te vinden zoals een tennishuisje, een fontein en een beeld van Cupido. Ook is er een monumentale brug van beton. Die brug werd gebouw tussen 1920 en 1940. Het is onduidelijk of deze brug ook onveilig is.