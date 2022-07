Amersfoortse atletiekclub juicht Femke Bol naar zilver op WK: 'Hup Femke, hup!'

Maar waarom is een vader op zo'n belangrijk moment in Amersfoort, en niet in Amerika? "Ik ben niet zo'n vlieger", lacht hij. "Mijn vrouw en zoon zitten samen op de tribune. En met Femke heb ik tussendoor ook iedere dag contact. Een paar uur geleden ook nog. Ze is er helemaal klaar voor. Ik denk dat ik zenuwachtiger ben dan zij. Ze is altijd in haar focus. De race gaat een aantal keer door haar hoofd en dan moet ze gewoon haar eigen ding doen."