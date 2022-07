Woerden heeft de mooiste vrachtwagens van Nederland

De Scania kost ‘af fabriek’ zo’n 120.000 euro en dat is zonder de oplegger. Alles aan de auto is aangepakt, de cabine is geheel bekleed. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot zo’n 350.000 euro. Patrick: “We hebben er zes maanden aan gebouwd. Dat doen we in onze vrije tijd. We werken zeven dagen per week en gaan nooit op vakantie.” Voor hem is het Truckstar Festival zijn jaarlijkse uitje, daar leeft hij het hele jaar naartoe. Al slaan de zenuwen inmiddels wel toe. Hij wil dit jaar graag winnen. “Ik heb nog nooit zo veel tijd en geld in een auto gestoken, deze is perfect.”