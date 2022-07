Twee goals Redan leiden Utrecht langs De Graafschap

De jonge aanvaller, die vorig jaar nog in Zwolle speelde, begon aanvankelijk op de bank. Het was Bas Dost die in de punt van de aanval begon - zijn eerste basisplaats, geflankeerd door Henk Veerman. Toch was het De Graafschap dat brutaal op voorsprong kwam. Al in de achtste minuut tikte Danzell Gravenberch in de rebound binnen. De eerste helft leverde verder geen noemswaardige momenten op.