Utrechtse handhavers gaan het water op

De proef moet inzicht geven in nut en noodzaak van handhavers op het water. Later zal de proef geëvalueerd worden. De resultaten kunnen dan opgenomen worden in de Nota Stadswater die later dit jaar verschijnt. Daarin doet het college van B&W voorstellen over het gebruik van al het openbaar water in de stad. Dan gaat het ook over zwemmen in open water en het gebruik van water voor wedstrijdroeiers, scouts enzovoorts.