Utrechtse plandelaar die zelf de stad opruimt, zoekt mensen die willen helpen: 'Door het op te rapen wordt het leuk'

Utrecht - Een leeg blikje cola of een weggegooid sigarettenpakje op straat: als voorbijganger kan je je eraan ergeren en doorlopen, of je kan het tijdens de wandeling oprapen en weggooien. Dat laatste is de hobby van Anton Damen. Hij ontdoet regelmatig straten in Utrecht van zwerfafval en hoopt dat meer mensen ook gaan 'plandelen'. "Plandelen is wandelen met de p van plastic dus wandelen en plastic rapen. Het is een verwijzing naar plogging, da's Zweeds en dat zijn mensen die hardlopen en zwerfafval oprapen. Dat lijkt mij best wel vermoeiend dus ik hou het iets langzamer: plandelen."