Drie Utrechters verdacht van brute mishandeling en moord op kwetsbare man in Lunetten

Utrecht - Twee Utrechtse mannen die in april werden aangehouden in verband met de gewelddadige dood van een 61-jarige inwoner van de wijk Lunetten, worden door het Openbaar Ministerie verdacht van moord. Dat bleek vanmiddag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de Utrechtse rechtbank. In de zaak is twee maanden later een derde verdacht aangehouden. Deze Younes B. zit ook gevangen en zal te zijner tijd samen met de andere twee worden berecht.