Echtpaar mag voorlopig in woning blijven, niet bewezen dat ze er illegaal seksbedrijf runnen

De gemeente Rhenen stelde vorig jaar een onderzoek in nadat er verschillende meldingen binnen waren gekomen over nachtelijke geluidsoverlast en prostitutie. Vervolgens is in oktober een controle in de woning uitgevoerd. Daarbij werden toen onder meer grote hoeveelheden condooms, glijmiddel en massageolie aangetroffen. Daarnaast werden ook online advertenties gevonden voor seksuele dienstverlening.