Vrachtwagenbouwer Ginaf gaat verder onder Duitse vlag

Ginaf werd opgericht in 1948, door de gebroeders Van Ginkel. In 2011 kwam het bedrijf in zwaar weer door de bouwcrisis. Na een faillissement werd de fabrikant overgenomen door een Chinees bedrijf. Maar die wilde vooral voertuigen maken voor de mijnbouw, terwijl Ginaf met name gespecialiseerd is in andere speciale voertuigen. Ginaf opereert in een zogenoemde nichemarkt, een markt waar kleine aantallen specialistische producten verkocht worden.