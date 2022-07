Oekraïners proberen in Nieuwegein verblijfssticker te bemachtigen, maar IND kan vraag niet aan

Oekraïense vluchtelingen in Nederland hebben vanaf 1 september een sticker in hun paspoort nodig om aan te tonen dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Daarnaast zorgt de sticker ervoor dat vluchtelingen niet teruggestuurd kunnen worden naar onveilige gebieden in Oekraïne. Het bewijs kan op zes locaties in het land opgehaald worden en Nieuwegein is er daar één van.