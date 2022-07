Open Mic Amersfoort in Park Randenbroek stopt al na drie edities: 'Omdat de gemeente dat heeft gezegd...'

"Hoewel we best verdrietig waren over het nieuws, zoeken we een nieuwe locatie!" En die is voor de editie van vanavond gevonden, laat de organisatie weten. "We gaan het hosten in het bos op de YMCA camping bij Leusden." Het gaat om een tijdelijke oplossing: de initiatiefnemer zegt druk bezig te zijn met het vinden van andere plekken die geschikt zijn.