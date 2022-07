Marco schreef het nieuwe volkslied van Utrecht: 'De Dom fier in ons midden'

Marco is een gedreven componist en pianist. Zijn muziek gaat vaak over dieren. Met die muziek treedt hij regelmatig op, bijvoorbeeld in bejaardenhuizen en verpleeghuizen. De opbrengst gaat naar een organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren. Maar Marco componeert niet alleen vrolijke muziek. Hij heeft zich ook laten inspireren door de oorlog in Oekraïne. Want hij herkent veel van wat de mensen daar meemaken: "Ik heb zelf een enorm oorlogstrauma. Dat gaat nooit meer weg. Op het journaal zie je die moeders en vaders met kleine kinderen. Je ziet de angst en ellende aan die mensen. Dat was ik ook."