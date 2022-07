Gemeenten worstelen met weghalen omgekeerde driekleur: 'Eerst in overleg met boeren'

Al hoor je hier en daar ook een kritisch geluid. "Ik kan me goed voorstellen dat ze die vlaggen hebben opgehangen, maar je moest ze dan ook een keer weghalen. Het statement is nu wel gemaakt", vertelt een man die in de tuin aan het werk is. En zo denkt de gemeente Eemnes er ook over. Wethouder Theo Reijn (DorpsBelang) besliste eerder dat de vlaggen op 25 juli verwijderd moeten zijn. Een dag na de deadline is er nog niks gebeurd. "We hebben heel bewust de boeren opgeroepen ze zelf weg te halen", vertelt Reijn. "We hebben niet gezegd: als jullie het niet doen dan doen wij het. Ze hangen inderdaad nog en we gaan nu in gesprek met de boerenorganisaties om tot een overeenstemming en een einddatum te komen."