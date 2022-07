Bruggen Cantonspark afgesloten: "We willen voorkomen dat mensen er doorheen zakken"

De VVD heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van Baarn, één van de vragen gaat over de werkzaamheden van afgelopen jaren in het park. Het park is in 2019 en 2020 voor 600.000 euro gerenoveerd. Dat geld is gestoken in de paden en het groen. Had er geen voorkeur gegeven moeten worden aan de bruggen destijds? Wethouder Eijbaard: "Het budget van 6 ton was niet bestemd voor de bruggen. We hebben de raad gevraagd om 30.000 euro om ook iets aan de bruggen te doen. Dat geld is toen niet vrijgemaakt."