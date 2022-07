Kunnen we werk echt loslaten op vakantie?

Hoewel de meeste gasten op deze camping zeggen weinig met werk bezig zeggen te zijn, kunnen sommige mensen het toch niet laten soms even 'aan' te staan. "Ik bereid af en toe wel iets voor", vertelt Frans van tien caravans verderop. "Je hebt het uiteindelijk zelf in de hand om te zeggen: nu even niet." Volgens Veenman speelt de bedrijfscultuur een zeer belangrijke rol bij het los kunnen laten van je werk op vakantie. "Het kan heel vervelend voelen als jij de enige bent die niet nog even de laptop erbij pakt, maar als we dit met z'n allen in stand houden verandert er ook niks. Maak het bespreekbaar."