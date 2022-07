Puin gestort bij meerdere afritten op A12 en A28 door actievoerende boeren

Provincie Utrecht - Op meerdere afritten op de A12 en A28 is vanmorgen puin gestort door actievoerende boeren. De agrariërs stonden vanmorgen vroeg bij een aantal autosnelwegen. Hulpdiensten zijn op dit moment bezig met opruimwerkzaamheden. Op andere autosnelwegen in het land is ook puin achtergelaten en werd een deel daarvan in brand gestoken.