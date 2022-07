Kort geding tegen gemeente Amersfoort van start om namen van spirituele groep bekend te maken

Utrecht - De rechtbank in Utrecht behandelt vanmiddag een kort geding tegen de gemeente Amersfoort over de spirituele groep die onderzoek deed naar energieën op begraafplaats Rusthof in Leusden. Het echtpaar Drost-Laabidi hoopt met een rechtszaak de contactgegevens van de spirituele groep te krijgen, zodat er vragen gesteld kunnen worden over wat er zich heeft afgespeeld op de begraafplaats.