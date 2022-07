Feestelijke Pride Amersfoort 40 jaar na grimmige Roze Zaterdag: "Ik kreeg er meer sterkte van, zo van 'ben je helemaal van de pot gerukt!'

Amersfoorter Riekje Hoffman was bij de protestdemonstratie aanwezig als activistische feminist. Ze merkte al snel na de start dat het mis ging. "We vertrokken van het Onze Lieve Vrouwekerkhof en er werd van alle kanten gespuugd, geschreeuwd en gedaan. Toen werd ik bekogeld met stenen en ik had mijn zoontje op mijn nek. Mijn man werd toen heel boos. Hij zei: "Alles goed en wel maar je gaat niet het leven van mijn kind in gevaar brengen. Geef hier dat kind en we zien je straks wel." Hoffman eindigde in buurtcentrum De Roef. "Daar mochten we er van de politie niet uit want om De Roef stond een grote groep jongeren met brommertjes te schreeuwen. Pas tegen de avond mochten we in kleine groepjes weg via de achterkant."