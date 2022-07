Wéér een storing bij de Eembrug, scheepvaart tijdelijk gestremd

Eembrugge - Door een storing van de fietsersbrug over de Eem was het scheepvaartverkeer vanmorgen bij Baarn tijdelijk gestremd. De Eembrug, die al lange tijd wordt geplaagd door storingen, had vanmorgen een probleem met de slagbomen die onvoldoende omhoog gingen. Na een uur was het probleem opgelost, meldt de provincie.