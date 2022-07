OM: dodelijke steekincident in Polenhuis Oudenwater was noodweer, geen straf voor verdachte

Dat de aanvaller gewond was geraakt, had Krystian niet in de gaten gehad. Hij had zijn belager weggeduwd en barricadeerde zijn slaapkamerdeur met een kastje. Maciej zakte in de naastgelegen keuken in elkaar. Hij was geraakt in zijn lever en een slagader en overleed aan de gevolgen van inwendige bloedingen. Een man die bij Maciej te gast was, rende naar buiten en waarschuwde de politie.