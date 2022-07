Veel gedumpte konijnen in Dierenbeschermingscentrum: 'Een konijn valt vaak tegen'

Bezint eer ge begint dus, maar ondertussen zit het Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort met meer dan 100 konijnen opgescheept. Die vinden waarschijnlijk allemaal wel een nieuw plekje. Immy Kloet: “Gelukkig herplaatsen we de dieren wel weer. We vinden het natuurlijk belangrijk dat ze in een goed thuis terechtkomen. We plaatsen ze bijvoorbeeld met z’n tweeën en vragen of ze genoeg ruimte hebben op de mogelijke nieuwe plek. Maar als je zoveel dieren hebt, heb je natuurlijk ook veel mensen nodig die ze willen."