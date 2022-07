Robot Luka laat zien wat ALS doet: 'Het probleem zit in de draadjes'

De wereld stortte in toen Anjo en Sascha te horen kregen dat Anjo ziek was. "Ons hele toekomstbeeld lag aan gort," zegt Sascha. "Maar we vonden het ook heel moeilijk om uit te leggen aan onze kinderen." En daar lag de grondslag voor Luka & the lights. "We zochten naar iets dat tot de verbeelding spreekt en dat begrijpelijk is voor elk kind waar hij of zij ook woont," legt Anjo uit. Het werd een robot met lichtjes en draadjes. Anjo: "Bij een robot kun je een klepje opendoen en dan zie je de draadjes zitten. Die draadjes zijn de zenuwen. Luka heeft op belangrijke plekken van zijn lijf lampjes. Die gaan kapot en die proberen ze te vervangen, maar dat heeft geen zin want het probleem zit in de draadjes en die zijn niet te repareren."