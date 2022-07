Een historisch spel over rampjaar 1672: Wie kan de Fransen 350 jaar later wél verslaan?

Abcoude - 350 jaar geleden werd Nederland aangevallen door de Fransen. Het polderland in De Ronde Venen werd onder water gezet om het land te verdedigen. Hoe dat eraan toe ging, is te zien in de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ in Vinkeveen. Om de geschiedenis tot leven te laten komen is er ook een speciale wargame gemaakt. In dit historische spel staat het slagveld van Waverveen en Abcoude centraal.