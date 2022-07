Ze zijn soms gevaarlijk en er is weinig steun uit de samenleving, maar de boerenprotesten gaan door

Wie in ieder geval betrokken is bij de acties, is boerin Anja Henken uit Leersum. Dat bevestigt ze na contact met RTV Utrecht "Wat ik mooi vind aan deze actie, is dat het de chaos weergeeft op onze erven en in onze hoofden." Op vervolgvragen over de locatie en aard van de actie van Henken, of ze op de hoogte was van de branden met asbest en het nut van de acties reageerde de boerin niet meer.