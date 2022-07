Vereniging Eigen Huis voert op Lowlands actie voor woningstarters

"Er is een grote groep jonge mensen in Nederland die droomt van een betaalbare woning, maar op dit moment is die droom voor hen vooral een nachtmerrie. Samen met het Lowlands-publiek willen wij laten zien dat dit zo niet langer kan. Koopstarters moeten op korte termijn weer perspectief krijgen", aldus Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. "Ondanks grote onvrede zien we nauwelijks meer dat starters zich nog verenigen, terwijl de koopwoningmarkt voor hen heel lastig toegankelijk is. Daarom roepen we starters op zich bij ons aan te sluiten, zodat ze opnieuw van zich kunnen laten horen."