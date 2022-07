Ruim 1,1 miljoen mensen keken naar beelden broedende vogels: 'Topcamera's stonden in provincie Utrecht'

Maar waar stond die topcamera nou in de regio Utrecht en waarom waren juist die zo populair? "Daar kon je vogels van het boerenland zien. Het was een mobiele camera-unit: eigenlijk een aanhanger met zonnepanelen en een zendertje er op", legt Van Oort uit. " Zo konden we hem goed verplaatsen zodat ie dicht bij nesten stond van bijvoorbeeld de kievit en de broedende grutto, onze nationale vogel. Dat was in polder Eemland bij Bunschoten-Spakenburg."