Twitter sluit kantoor in Utrecht

De stap van Twitter is een nieuwe kostenbesparing nadat het bedrijf in mei al had aangekondigd voorlopig geen nieuw personeel aan te trekken. Ook zou het bedrijf minder aan marketing gaan doen en moesten de kosten voor zakenreizen worden teruggebracht. Tegelijkertijd is Twitter een van de eerste bedrijven die conclusies verbindt aan het eigen ruime thuiswerkbeleid. Al in midden 2020 kondigde het sociale mediabedrijf aan dat werknemers voor altijd vanuit huis kunnen blijven werken. Dat betekent dus wel dat er veel kantoorruimte vrij komt en dat kan de markt daardoor op zijn kop zetten.