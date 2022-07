20-jarige Nieuwegeinse wegpiraat blijft in de cel

Wel deed de advocaat van D. een verzoek om vrijlating. Daar kon de officier van justitie zich in vinden mits er een begeleide woonplek voor de verdachte is. Aangezien die er nog niet is, besloot de rechtbank dat hij nog even in de gevangenis blijft. "Ik heb heel erg spijt", liet D. de rechters weten via een videoverbinding. "Ik heb de botsingen niet bewust gedaan. Ik moet echt aan mezelf gaan werken."