Aannemer André bedreigd vanwege opruimen boerenafval op snelweg: 'Ze noemen me NSB'er'

Tienhoven - Hij werd talloze keren gebeld, uitgescholden en bedreigd. Aannemer André van der Wilt belandde in een slechte droom nadat hij gisteren was ingeschakeld om afval op te ruimen op de snelweg. Volgens de Tienhovenaar was hij opgeroepen voor een gevallen lading, maar kwam hij er pas ter plaatse achter dat het ging om een boerenprotestactie. "Daar werk ik niet aan mee", was zijn reactie en hij keerde om. Maar omstanders hadden al foto's van hem gemaakt en sindsdien gaat zijn naam rond in appgroepen en wordt hij bedreigd. "Ze noemen me NSB'er, terwijl ik juist achter de boeren sta." Hij voelt zich erin geluisd door Rijkswaterstaat.