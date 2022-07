Leger des Heils in Zeist vandaag niet naar buiten, maar altijd in verbinding met samenleving: 'We zijn altijd open'

Terug naar de kerkdienst. Kerkganger Max is vanuit Utrecht naar Zeist gekomen speciaal voor de deze dienst. "De kleinschaligheid spreekt me aan, de heldere bewoordingen en de liederen. Ik kom volgende week weer." En hij is niet de enige, want naast de vaste kerkgangers kijken er wekelijks zo'n 1000 mensen mee via de livestream. Van Lierop: "Tot in Australië en Amerika aan toe. Het is ook leuk dat we respons krijgen op onze dienst"