Gekruld sikkelmos duikt na 150 jaar op in Tienhoven: 'Het gaat dus echt goed met het trilveen'

Wat geen mysterie is, is dat de omstandigheden in de Oostelijke Binnenpolder klaarblijkelijk ideaal zijn voor de mossoorten. "Het is bijzonder dat het 150 jaar geleden is dat dit gekrulde sikkelmos voor het laatst is aangetroffen in dit gebied", vertelt van 't Wout. "Maar wat misschien nog wel bijzonderder is, is dat het een fantastisch verhaal vertelt. Dat de maatregelen om het trilveen te herstellen, gewerkt hebben. Dat is hoopgevend, omdat trilvenen kwetsbaar zijn en heel zeldzaam. Op veel plekken lukt dat instandhouden niet."