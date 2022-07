Pand in Mijdrecht zes maanden op slot na ontdekking hennepkwekerij bij grote brand

Gisteren brak rond 15.30 uur brand uit in het pand aan de Rendementsweg in Mijdrecht. Volgens de brandweer was er sprake van een “zeer grote brand”. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plekke om de vlammen te blussen. Later werden er restanten aangetroffen van een hennepkwekerij met ruim 1700 planten.